Путин дал старт спуску подводного атомного крейсера «Император Александр III»

Российский лидер Владимир Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III». Церемония приема новых кораблей в состав Военно-Морского Флота (ВМФ) проходит 29 декабря в режиме видеосвязи.

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«Разрешаю», - сказал Путин во время церемонии.

Так, «Император Александр III» - это седьмой ракетоносец семейства «Борей-А». Он может нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

Ранее Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» и малом ракетном корабле «Град», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:РоссияВМФВладимир Путин
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