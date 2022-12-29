Путин дал старт спуску подводного атомного крейсера «Император Александр III»

«Разрешаю», - сказал Путин во время церемонии.

Так, «Император Александр III» - это седьмой ракетоносец семейства «Борей-А». Он может нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

Ранее Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» и малом ракетном корабле «Град», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

