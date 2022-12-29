Путин дал старт спуску подводного атомного крейсера «Император Александр III»
Российский лидер Владимир Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III». Церемония приема новых кораблей в состав Военно-Морского Флота (ВМФ) проходит 29 декабря в режиме видеосвязи.
«Разрешаю», - сказал Путин во время церемонии.
Так, «Император Александр III» - это седьмой ракетоносец семейства «Борей-А». Он может нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».
Ранее Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» и малом ракетном корабле «Град», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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