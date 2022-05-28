Ракета «Циркон» поразила мишень в Баренцевом море

Фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота России успешно совершил пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», которая поразила мишень в Белом море, сообщает Минобороны России в субботу, 28 мая.

В Кремле сообщили подробности учений сил стратегического сдерживания

«По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам», - приводит текст сообщения «Интерфакс».

Для стабилизации политической ситуации также российские АПЛ могли бы находиться на постоянной основе в международных водах у берегов США, считает старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Он назвал это хорошей мерой для сдерживания США в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» .

«Хорошей возможностью проекции военно-морской силы могло бы быть постоянное морское дежурство АПЛ как с баллистическими ядерными ракетами, так и с крылатыми ракетами “Циркон” в международных водах вблизи побережья Америки. Там периодически всплывают и “радуют” ньюйоркцев наши подводные лодки. А почему бы это не сделать на постоянной основе? И нашим войскам хороший тренинг, боевая подготовка», - уверен старший научный сотрудник Академии военных наук.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: гиперзвуковая ракета Циркон
ТЕГИ:Северный ФлотФрегатРакетаЦиркон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры