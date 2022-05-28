Ракета «Циркон» поразила мишень в Баренцевом море
Фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота России успешно совершил пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», которая поразила мишень в Белом море, сообщает Минобороны России в субботу, 28 мая.
«По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам», - приводит текст сообщения «Интерфакс».
Для стабилизации политической ситуации также российские АПЛ могли бы находиться на постоянной основе в международных водах у берегов США, считает старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Он назвал это хорошей мерой для сдерживания США в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» .
«Хорошей возможностью проекции военно-морской силы могло бы быть постоянное морское дежурство АПЛ как с баллистическими ядерными ракетами, так и с крылатыми ракетами “Циркон” в международных водах вблизи побережья Америки. Там периодически всплывают и “радуют” ньюйоркцев наши подводные лодки. А почему бы это не сделать на постоянной основе? И нашим войскам хороший тренинг, боевая подготовка», - уверен старший научный сотрудник Академии военных наук.
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