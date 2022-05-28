Ракета «Циркон» поразила мишень в Баренцевом море

«По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам», - приводит текст сообщения «Интерфакс».

Для стабилизации политической ситуации также российские АПЛ могли бы находиться на постоянной основе в международных водах у берегов США, считает старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Он назвал это хорошей мерой для сдерживания США в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» .

«Хорошей возможностью проекции военно-морской силы могло бы быть постоянное морское дежурство АПЛ как с баллистическими ядерными ракетами, так и с крылатыми ракетами “Циркон” в международных водах вблизи побережья Америки. Там периодически всплывают и “радуют” ньюйоркцев наши подводные лодки. А почему бы это не сделать на постоянной основе? И нашим войскам хороший тренинг, боевая подготовка», - уверен старший научный сотрудник Академии военных наук.

