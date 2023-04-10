Путину представили соглашение о единой системе ПВО с Киргизией

Правительство представило президенту Владимиру Путину соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

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Документ передан главе государства для внесения на ратификацию в Госдуму и Совет Федерации.

Стороны подписали соглашение о создании единой системы противовоздушной обороны 16 августа 2022 года в Москве. Президент РФ поручил Минобороны проработать вопрос с военным ведомством Киргизии.

Подполковник запаса армии РФ Павел Калмыков заявил «Радиоточке НСН» о плачевном положении украинской ПВО.

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ФОТО: РИА Новости
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