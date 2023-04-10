Путину представили соглашение о единой системе ПВО с Киргизией
Правительство представило президенту Владимиру Путину соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии. Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Документ передан главе государства для внесения на ратификацию в Госдуму и Совет Федерации.
Стороны подписали соглашение о создании единой системы противовоздушной обороны 16 августа 2022 года в Москве. Президент РФ поручил Минобороны проработать вопрос с военным ведомством Киргизии.
Подполковник запаса армии РФ Павел Калмыков заявил «Радиоточке НСН» о плачевном положении украинской ПВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru