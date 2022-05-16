Путин заявил об увеличении количества совместных учений ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на осень 2022 года запланирована целая серия совместных учений ОДКБ, сообщает пресс-служба Кремля.
Выступая на саммите лидеров стран ОДКБ он подчеркнул, что количество таких мероприятий будет расширяться.
«Запланирована целая серия совместных учений нашей организации. В Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане», — уточнил российский лидер.
Путин выразил уверенность, что учения ОДКБ «послужат повышению боеготовности и уровню координации военных структур государств - членов организации».
Ранее в Главном штабе Сил обороны Эстонии анонсировали масштабные учения «Siil — 2022», в которых примут участие порядка 15 тысяч военнослужащих страны и союзников и партнёров из стран НАТО, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Песков: Спецслужбы США нагло относятся к россиянам
- Путин заявил об увеличении количества совместных учений ОДКБ
- Лукашенко рассказал, как избежать «адских санкций»
- В Литве призвали остановить транзит российских газа и нефти через Украину
- Лукашенко обвинил Запад в полномасштабной агрессии против Белоруссии и России
- Российский магазин приложений NashStore подвергся хакерской атаке
- СМИ: Улицу с российским генконсульством в Сиднее захотели назвать Украинской
- Sky News: Британцам посоветовали больше работать из-за роста цен в стране
- СМИ: Турция предложила ЕС альтернативу российскому газу
- Китайский исследователь назвал слухами дефицит пшеницы в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru