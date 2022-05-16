Путин заявил об увеличении количества совместных учений ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на осень 2022 года запланирована целая серия совместных учений ОДКБ, сообщает пресс-служба Кремля.

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Выступая на саммите лидеров стран ОДКБ он подчеркнул, что количество таких мероприятий будет расширяться.

«Запланирована целая серия совместных учений нашей организации. В Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане», — уточнил российский лидер.

Путин выразил уверенность, что учения ОДКБ «послужат повышению боеготовности и уровню координации военных структур государств - членов организации».

Ранее в Главном штабе Сил обороны Эстонии анонсировали масштабные учения «Siil — 2022», в которых примут участие порядка 15 тысяч военнослужащих страны и союзников и партнёров из стран НАТО, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияВоенные УченияОДКБВладимир Путин
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