В Белоруссии прогнозируют расширение ОДКБ

«Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств», - подчеркнул глава белорусского военного ведомства.

По его мнению, организация будет развиваться на фоне развития наркотрафика и терроризма, возникновения цветных революций, торговли людьми и биологических угроз.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана в Ташкенте для совместного обеспечения безопасности и развития сотрудничество в военно-политической сфере. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

