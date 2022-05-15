В Белоруссии прогнозируют расширение ОДКБ

В Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут войти десятки стран, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин белорусской военной газете «Во славу Родины».

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«Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств», - подчеркнул глава белорусского военного ведомства.

По его мнению, организация будет развиваться на фоне развития наркотрафика и терроризма, возникновения цветных революций, торговли людьми и биологических угроз.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана в Ташкенте для совместного обеспечения безопасности и развития сотрудничество в военно-политической сфере. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:БезопасностьОДКББелоруссия
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