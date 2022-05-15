В Белоруссии прогнозируют расширение ОДКБ
В Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут войти десятки стран, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин белорусской военной газете «Во славу Родины».
«Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств», - подчеркнул глава белорусского военного ведомства.
По его мнению, организация будет развиваться на фоне развития наркотрафика и терроризма, возникновения цветных революций, торговли людьми и биологических угроз.
Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана в Ташкенте для совместного обеспечения безопасности и развития сотрудничество в военно-политической сфере. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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