Путин заявил об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России провели успешное испытание крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», сообщает ТАСС.
«Проведено последнее успешное испытание «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой», — сказал глава государства на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Он также добавил, что в ближайшее время на боевое дежурство встанет стратегический ракетный комплекс «Сармат».
Ранее в компании Lobaev Arms заявили, что в России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru