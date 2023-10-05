Путин заявил об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник»

«Проведено последнее успешное испытание «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой», — сказал глава государства на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он также добавил, что в ближайшее время на боевое дежурство встанет стратегический ракетный комплекс «Сармат».

Ранее в компании Lobaev Arms заявили, что в России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».