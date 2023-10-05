Путин заявил об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России провели успешное испытание крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», сообщает ТАСС.

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«Проведено последнее успешное испытание «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой», — сказал глава государства на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он также добавил, что в ближайшее время на боевое дежурство встанет стратегический ракетный комплекс «Сармат».

Ранее в компании Lobaev Arms заявили, что в России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
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