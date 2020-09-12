В Китае новое российское оружие расценили страшнее ядерной бомбы

По мнению издания, появление новых комплексов «Авангард»,«Сармат» и «Ярс» на вооружении российской армии ставит Соединенные Штаты «в безвыходное положение». Это связано с дальностью полета ракет, которая превышает 10 тыс. км, отмечают «Известия».

Также отмечается неспособность американской ПВО обнаружить и перехватить ракеты комплекса «Авангард». Это связано с высокой скоростью и скрытностью российского оружия, пишет Газета.ru

Китайский эксперт считает, что прибрежные районы США, в случае гипотетического конфликта между Соединенными Штатами и Россией, будут беззащитны перед сосредоточенной атакой «Авангардами».

Напомним, полное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) новыми ракетными комплексами, согласно планам Минобороны, планируется завершить к 2024 году.

