Путин заявил о росте производства бронетехники в два раза

«Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое», - заявил глава государства.

Путин уточнил, что отечественный военно-промышленный комплекс нарастил объем производства особо востребованных средств поражения в три раза.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в ближайшие семь лет производство беспилотных летательных аппаратов увеличится вдвое. Глава кабмина отметил, что речь идет о средних и тяжелых БПЛА, передает «Радиоточка НСН».

