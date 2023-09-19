Путин заявил о росте производства бронетехники в два раза
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии в Ижевске сообщил о росте производства бронетехники в два раза. Слова президента приводит ТАСС.
«Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое», - заявил глава государства.
Путин уточнил, что отечественный военно-промышленный комплекс нарастил объем производства особо востребованных средств поражения в три раза.
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в ближайшие семь лет производство беспилотных летательных аппаратов увеличится вдвое. Глава кабмина отметил, что речь идет о средних и тяжелых БПЛА, передает «Радиоточка НСН».
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