Россия увеличит выпуск ракет для комплексов «Искандер» и «Кинжал»

Он отметил, что объемы производства вооружения выросли до десяти раз, а отдельные образцы стали выпускаться в десятки раз больше.

Основной рост боеприпасов касается танков и боевых машин на их базе, реактивных систем залпового огня, тяжелым огнеметным системам и так далее.

«В том числе наращивается производство ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь"», - сказал добавил.

Ранее входящий «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» передал Минобороны новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым отделением «Бережок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

