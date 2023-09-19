Россия увеличит выпуск ракет для комплексов «Искандер» и «Кинжал»
Предприятия «Ростеха» увеличат выпуск ракет для ракетного комплекса «Искандер», гиперзвукового комплекса «Кинжал» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации Бекхана Оздоева.
Он отметил, что объемы производства вооружения выросли до десяти раз, а отдельные образцы стали выпускаться в десятки раз больше.
Основной рост боеприпасов касается танков и боевых машин на их базе, реактивных систем залпового огня, тяжелым огнеметным системам и так далее.
«В том числе наращивается производство ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь"», - сказал добавил.
Ранее входящий «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» передал Минобороны новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым отделением «Бережок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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