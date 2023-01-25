Путин заявил, что ВСУ создают заградотряды и расстреливают своих же солдат в спину
Президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины не дают отступать своим солдатам, расстреливая их в спину, сообщает РИА Новости.
На встрече со студентами, приуроченной к Дню российского студенчества он отметил, что «противник не считается ни с чем», при этом «националисты работают, но сами вперёд не лезут».
«Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали. Вот совсем недавно, неделю назад, - ребята рассказывали - в одном населённом пункте наш смотрит: противники впереди, а по ним стреляют. В общем, как говорят, плотный огонь. Не дают отступать», - сказал глава государства.
Ранее Российский государственный социальный университет провёл исследование и выяснил, что 72% российских студентов считают Петра I самой значимой для истории страны личностью, Владимир Путин занял второе место (54%), на третьем — Екатерина II (47%), передаёт ОТР.
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