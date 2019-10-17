Путин запустил стратегические и крылатые ракеты

Президент России Владимир Путин в качестве верховного главнокомандующего возглавил тренировку сил стратегического сдерживания в рамках учений «Гром-2019». По командам из Национального центра управления обороной РФ были выполнены пуски баллистических ракет подлодками Северного и Тихоокеанского флотов, сообщает министерство обороны.

Пуски были осуществлены из акватории Баренцева и Охотского морей. Цели располагались на камчатском и архангельском полигонах Кура и Чижа. Одновременно корабли Северного флота и Каспийской флотилии выполнили пуски высокоточных крылатых ракет «Калибр» по целям на берегу.