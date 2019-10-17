Путин запустил стратегические и крылатые ракеты
Президент России Владимир Путин в качестве верховного главнокомандующего возглавил тренировку сил стратегического сдерживания в рамках учений «Гром-2019». По командам из Национального центра управления обороной РФ были выполнены пуски баллистических ракет подлодками Северного и Тихоокеанского флотов, сообщает министерство обороны.
Пуски были осуществлены из акватории Баренцева и Охотского морей. Цели располагались на камчатском и архангельском полигонах Кура и Чижа. Одновременно корабли Северного флота и Каспийской флотилии выполнили пуски высокоточных крылатых ракет «Калибр» по целям на берегу.
Все боеприпасы точно поразили заданные цели и подтвердили заявленные характеристики. В учениях также приняли участие стратегические турбовинтовые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.
Учения «Гром-2019» начались 15 октября, в них задействованы около 12 тысяч военнослужащих, более двухсот пусковых установок РВСН, свыше ста летательных аппаратов, 15 надводных кораблей и 5 атомных подводных ракетоносцев.
Кроме того, в маневрах принимают участие 310 единиц боевой и специальной техники.
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