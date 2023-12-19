Путин вручил государственные награды Героям России

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды Героям России, церемония прошла после расширенной коллегии Минобороны страны, сообщает РИА Новости.

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Глава государства поблагодарил всех награждённых и отметил, что высокого звания они были удостоены «за доблестное выполнение боевых задач».

«Вы сражаетесь на передовой, на самых сложных участках — действовали профессионально, мужественно, плечом к плечу вместе со своими боевыми товарищами», — сказал Путин.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства заявил, что звания Героя России были удостоены более 270 участников спецоперации, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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