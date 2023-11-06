Герой России Сайфуллин вернулся в зону СВО после тяжелого ранения
Герой России полковник Рустам Сайфуллин, который был дважды ранен во время специальной военной операции, вернулся на фронт. Об этом офицер сообщил в беседе с РИА Новости.
Сайфуллин заявил, что вернулся в зону СВО, так как «не имеет права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати». Офицер отметил необходимость передать свой опыт молодым командирам, пишет RT.
Герой России высоко оценил службу бойцов 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии, которым командовал ранее.
«Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно», — подчеркнул офицер.
Сайфуллин в ходе СВО получил тяжелые ранения, однако продолжил командовать подразделениями под огнем противника и обеспечил переправу через Северский Донец. Полковник получил звание Героя России. После восстановления офицера назначили замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
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