Герой России Сайфуллин вернулся в зону СВО после тяжелого ранения

Сайфуллин заявил, что вернулся в зону СВО, так как «не имеет права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати». Офицер отметил необходимость передать свой опыт молодым командирам, пишет RT.

Герой России высоко оценил службу бойцов 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии, которым командовал ранее.

«Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно», — подчеркнул офицер.

Сайфуллин в ходе СВО получил тяжелые ранения, однако продолжил командовать подразделениями под огнем противника и обеспечил переправу через Северский Донец. Полковник получил звание Героя России. После восстановления офицера назначили замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

