Путин внес изменения во флаги ВМФ России
Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении флагов Военно-морского флота России, соответствующая информация появилась на официальном портале правовой информации. Теперь на орденских флагах сам орден должен размещаться в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага.
В указе сообщается, что члены экипажа должны «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою». При этом в исключительных случаях экипаж может уничтожить знамя, чтобы оно не досталось противнику.
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