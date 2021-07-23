Путин внес изменения во флаги ВМФ России

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении флагов Военно-морского флота России, соответствующая информация появилась на официальном портале правовой информации. Теперь на орденских флагах сам орден должен размещаться в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага.

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В указе сообщается, что члены экипажа должны «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою». При этом в исключительных случаях экипаж может уничтожить знамя, чтобы оно не досталось противнику.

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ТЕГИ:Владимир ПутинВМФ России
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