СМИ назвали ВМФ России угрозой для НАТО

Современный и постоянно растущий Военно-морской флот (ВМФ) России представляет угрозу силам НАТО, пишет издание Business Insider.

Журналист Бенджамин Браймлоу в своей статье отметил, что ВМФ РФ активно действует в Арктике, расширяет присутствие на Ближнем Востоке и в Африке, а также следит за действиями НАТО в Европе.

«Сегодня в составе российского ВМФ действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам с управляемым ракетным оружием и эсминцам пришли готовые к бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты», — цитируют материал Известия.

При этом многие из кораблей по своим габаритам уступают судам Североатлантического альянса, однако имеют ряд преимуществ благодаря новой технике и вооружениям, отмечает РИА ФАН.

По мнению Браймлоу, истинная мощь российского флота скрыта под водой. В распоряжении ВМФ РФ есть 59 подводных лодок, из которых 12 — атомные с баллистическими ракетами и девять — атомные с крылатыми ракетами, отмечает РЕН ТВ.

По словам экспертов Business Insider, Россия делает ставку именно на атомные субмарины, а также новые небольшие корабли с ракетами. Отмечается, что такие суда несложно строить, также они не отличаются высокой стоимостью. Однако небольшие корабли оснащены высокоточными управляемыми боеприпасами большой дальности, сообщает Ura.ru.



