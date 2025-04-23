«Программисты колдовали»: Россия смогла модернизировать дальнобойные беспилотники
Эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев заявил НСН, что у ВС РФ появилась возможность эффективно атаковать роем дронов.
Российским военным и программистам удалось улучшить дальнобойные беспилотники, теперь появилась возможность эффективно атаковать роем и корректировать полет в режиме реального времени, заявил НСН эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев.
Украинские СМИ сообщают, что ВС РФ якобы уже несколько дней наносят удары «новыми» дронами по различным объектам в Одессе. Украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что эти дроны были модернизированы, так как стали быстрее, могут вести разведку и действовать роем. Минобороны РФ эту информацию не подтверждали. Чадаев рассказал, что России удалось придумать более эффективные модели дронов.
«Очевидно, что теперь другие двигатели и другая система управления у дронов. Скорее всего, просто были модернизированы старые модели. Основная проблема роя дронов заключается в том, что если один главный выбивается, все остальные становятся бесполезными. Программисты колдовали, чтобы ведущим мог стать любой дрон из роя. Судя по всему, эта проблема решена», - отметил он.
Чадаев также объяснил, почему корректировать полеты дальнобойных дронов было не так просто.
«Что касается возможности корректировать дроны в режиме реального времени, это вопрос связи. Нужно отдавать много гигабит, но так, чтобы сохранять радионезаметность. Для нас это вопрос адекватного модуля связи. FPV-дроны именно так и управляются, но они и летают не так далеко. Есть дроны для линии фронта (10-15 километров), а есть другие стратегические дроны типа «Герани», которые летят на многие сотни километров. Для таких как раз нужна связь. Мы смогли улучшить управление именно дальнобойными дронами. Но массовое производство требует большее количество кадров, чтобы потом дронами можно было управлять и применять. Пока это не так просто», - рассказал собеседник НСН.
Ранее российские специалисты создали систему безопасности «Пятница». Ее задача — защищать от атак дронов важные масштабные объекты. «Пятница», исходя из разных факторов, дает возможность быстро понять, как наиболее эффективно воздействовать на различные типы беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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