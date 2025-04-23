Российским военным и программистам удалось улучшить дальнобойные беспилотники, теперь появилась возможность эффективно атаковать роем и корректировать полет в режиме реального времени, заявил НСН эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев.

Украинские СМИ сообщают, что ВС РФ якобы уже несколько дней наносят удары «новыми» дронами по различным объектам в Одессе. Украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что эти дроны были модернизированы, так как стали быстрее, могут вести разведку и действовать роем. Минобороны РФ эту информацию не подтверждали. Чадаев рассказал, что России удалось придумать более эффективные модели дронов.