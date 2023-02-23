Путин: в 2023 году начнутся массовые поставки «Цирконов»

В текущем году в России начнутся массовые поставки ракет морского базирования «Циркон», заявил глава государства Владимир Путин в видеопоздравлении ко Дню Днем защитника Отечества.

«Меч» Путина. Российские ракеты «Циркон» заставляют Запад бояться

Подробности президент не сообщил.

Ранее фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» провел в западной части Атлантического океана учение по применению гиперзвукового ракетного оружия.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:Ракеты КалибрРоссийская АрмияВладимир ПутинЦиркон
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