Песков: цели спецоперации на Украине остаются прежними

Цели спецоперации на Украине остаются прежними. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает RT.

«Ровно как они указаны в выступлении 24—25 февраля», — отметил Песков.

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По его словам, актуальность данных целей лишь повышается на фоне действий украинских властей.

Ранее Песков заявил, что новой волны мобилизации в России нет, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпецоперацияДмитрий Песков
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