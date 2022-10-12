Песков: цели спецоперации на Украине остаются прежними

Дмитрий в 11-00 В Москве инвесторы построят более 70 новых школ и детских садов по договору участия – 26с. Московский Комитет ветеринарии получил золотую медаль на агровыставке «Золотая осень» - 26с. Около 50 тысяч пар поженились в Москве в свадебный сезон с мая по сентябрь – 21с.