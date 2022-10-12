Песков: цели спецоперации на Украине остаются прежними
12 октября 202214:08
Цели спецоперации на Украине остаются прежними. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает RT.
«Ровно как они указаны в выступлении 24—25 февраля», — отметил Песков.
По его словам, актуальность данных целей лишь повышается на фоне действий украинских властей.
Ранее Песков заявил, что новой волны мобилизации в России нет, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru