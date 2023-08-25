Путин установил порядок приведения к присяге добровольцев и бойцов теробороны

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий правила приведения к присяге ряда лиц, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Шойгу: Мятеж 24 июня провалился благодаря верности ВС присяге и воинскому долгу

Речь в указе идёт в том числе о гражданах, поступающих в добровольческие формирования, а также привлекаемых для мер территориальной обороны. Кроме того, к присяге будут приводиться сотрудники государственных охранных предприятий в новых регионах.

В документе отмечается, что к присяге не будут приводится лица, уже приносившие военную присягу в Российской Федерации или проходил в ней военную службу после присяги в СССР.

Ранее Путин подписал закон, устанавливающий новую памятную дату России - День военной присяги, который будет отмечаться 21 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФПрисягаУказыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры