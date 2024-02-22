Путин: Ту-160М можно принимать в состав Вооруженных сил

Владимир Путин положительно охарактеризовал модель самолета Ту-160М, на котором он совершил полет, и отметил, что его можно принимать в состав Вооруженных сил России. Слова президента приводит РИА Новости.

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«Хорошие, не в этом дело. Дело в том, что мы получаем новую технику, техника отличная, она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, руководству министерства обороны, сейчас еще раз скажу: конечно, можно принимать в состав вооруженных сил», - сказал Путин.

Ранее днем полет Владимира Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М продлился 30 минут. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал военной тайной маршрут президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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