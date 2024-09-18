Путин объяснил увеличение численности ВС РФ созданием новых военных округов

Президент России Владимир Путин заявил, что указ о повышении численности Вооруженных сил был издан для укомплектования новых военных округов. Об этом он рассказал во время совещания, посвященного развитию вооруженных сил в условиях продолжающейся специальной военной операции, сообщает ОТР.

Путин подчеркнул, что ключевой задачей является скоординированная работа региональных и федеральных властей по обеспечению вооруженных сил квалифицированными кадрами.