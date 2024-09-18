Путин объяснил увеличение численности ВС РФ созданием новых военных округов

Президент России Владимир Путин заявил, что указ о повышении численности Вооруженных сил был издан для укомплектования новых военных округов. Об этом он рассказал во время совещания, посвященного развитию вооруженных сил в условиях продолжающейся специальной военной операции, сообщает ОТР.

Путин подчеркнул, что ключевой задачей является скоординированная работа региональных и федеральных властей по обеспечению вооруженных сил квалифицированными кадрами.

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В первую очередь, это касается частей и соединений постоянной боевой готовности, созданных в рамках новых военных округов. По словам президента, указ о штатной численности, опубликованный на днях, направлен на решение именно этой задачи.

16 сентября Путин подписал указ, согласно которому численность Вооруженных сил увеличивается до 2 389 130 человек, из которых 1,5 млн составят военнослужащие. Документ предусматривает рост на 180 тыс. человек и вступает в силу с 1 декабря, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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