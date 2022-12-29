Путин: Строительство четырех атомных подлодок обеспечит безопасность России

В ближайшее время в России построят еще четыре атомные подводные лодки. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, это обеспечит безопасность России на десятилетия вперед.

Ранее российский лидер дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III». Церемония приема новых кораблей в состав Военно-Морского Флота (ВМФ) проходит 29 декабря в режиме видеосвязи.