Путин: Строительство четырех атомных подлодок обеспечит безопасность России
В ближайшее время в России построят еще четыре атомные подводные лодки. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.
По его словам, это обеспечит безопасность России на десятилетия вперед.
Ранее российский лидер дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III». Церемония приема новых кораблей в состав Военно-Морского Флота (ВМФ) проходит 29 декабря в режиме видеосвязи.
Так, «Император Александр III» - это седьмой ракетоносец семейства «Борей-А». Он может нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».
Еще один проект— это малый ракетный корабль «Град». По словам главы государства, корабли этого класса показали высокую эффективность при решении боевых задач в Сирии и во время спецоперации на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru