Корабль Балтийского флота «Неустрашимый» завершил испытания после модернизации
Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» закончил испытания после модернизации на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь». Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.
Отмечается, что в ходе испытаний на корабле проверили работоспособность средств связи и навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей, вооружения, средств управления движением и средств борьбы за живучесть. Кроме того, специалисты проверили работу средств радиационной, химической и биологической защиты.
Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщила, что экипаж сторожевого корабля Балтийского флота «Неустрашимый» провел проверку гидроакустической системы корабля на этапе послезаводских ходовых испытаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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