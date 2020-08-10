Путин «снял» каракулевые шапки с высших офицеров и полковников ВС России

«Пункт 5 изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) войск Национальной гвардии Российской Федерации», — сказано в президентском указе.

Каракулевые шапки для высших офицеров и полковников ВС РФ заменят. Полковники будут носить меховые шапки с козырьком, высшие офицеры – еще и с шитьем 5-процентного золочения.

Отмечается, что целью изменений офицерской формы является удешевление ее производства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН пояснил, с какой целью изменены условия прохождения службы в армии в России.

«В нашей стране, слава богу, люди, которые прошли срочную службу в армии, имеют больше преференций на государственной и муниципальной гражданской службе, нежели те, кто не служил в армии. Поэтому молодой человек, который желает построить свою карьеру, желает, чтобы в его биографии была эта очень почетная и гордая строка о том, что человек год (напоминаю один всего лишь год) провел на обязательной военной службе, - этот человек может отказаться от отсрочки», - считает парламентарий.

