Путин «снял» каракулевые шапки с высших офицеров и полковников ВС России
Президент России Владимир Путин своим указом ввел изменение в форму высших офицеров и полковников Вооруженных сил РФ. Они прекращают носить каракулевые шапки. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье, 9 августа.
«Пункт 5 изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) войск Национальной гвардии Российской Федерации», — сказано в президентском указе.
Каракулевые шапки для высших офицеров и полковников ВС РФ заменят. Полковники будут носить меховые шапки с козырьком, высшие офицеры – еще и с шитьем 5-процентного золочения.
Отмечается, что целью изменений офицерской формы является удешевление ее производства.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН пояснил, с какой целью изменены условия прохождения службы в армии в России.
«В нашей стране, слава богу, люди, которые прошли срочную службу в армии, имеют больше преференций на государственной и муниципальной гражданской службе, нежели те, кто не служил в армии. Поэтому молодой человек, который желает построить свою карьеру, желает, чтобы в его биографии была эта очень почетная и гордая строка о том, что человек год (напоминаю один всего лишь год) провел на обязательной военной службе, - этот человек может отказаться от отсрочки», - считает парламентарий.
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