Путин: Россия продолжит развивать свои ядерные силы
13 мая 202617:14
Алексей Филимонов
Россия «безусловно продолжит» модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе посещения Московского института теплотехники (МИТ) он отметил, что речь идёт создании ракетных комплексов, которые обладают повышенной боевой мощью.
«Способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Путин: Россия продолжит развивать свои ядерные силы
- Тонкое и живое: Сколько стоит премиальное российское вино
- «Это не спам!»: Как в России зарабатывают нейроблогеры и контент-фермы
- Госдума упростила порядок отстранения от управления пьяных водителей
- Войтинский объяснил, чем российские мультфильмы покорят зарубежных зрителей
- Овечкин с семьей прилетел в Россию
- Экс-вице-губернатор Кубани Минькова получила условный срок за мошенничество
- Мадьяр отказался работать в резиденции Орбана
- В России в розыск объявили экс-министра обороны Великобритании Уоллеса
- СМИ: Певица Линда стала подозреваемой по делу об особо крупном мошенничестве