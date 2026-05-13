Путин: Россия продолжит развивать свои ядерные силы

Россия «безусловно продолжит» модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путину доложили о пуске ракеты «Сармат»

В ходе посещения Московского института теплотехники (МИТ) он отметил, что речь идёт создании ракетных комплексов, которые обладают повышенной боевой мощью.

«Способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
