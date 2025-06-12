Путин: Россия будет развивать вооружения с применением технологий ИИ
Президент России Владимир Путин заявил о планах активного внедрения искусственного интеллекта в разработку перспективных вооружений. Соответствующее поручение глава государства озвучил на совещании по новой государственной программе вооружений. Трансляция совещания велась в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, будущая программа должна опираться на широкое использование передовых технологий, включая ИИ, для повышения эффективности и конкурентоспособности российских вооруженных сил.
Президент также сообщил о создании в России нового рода войск — войск беспилотных систем.
Эти силы получат самостоятельный статус в структуре вооруженных сил и, как отметил Путин, будут базироваться на уже накопленном отечественном опыте в сфере разработки и применения беспилотных летательных аппаратов, передает «Радиоточка НСН».
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