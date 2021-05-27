Путин: Российская армия должна быть компактной, но эффективной

Российская армия должна быть компактной, но эффективной. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы России должны быть в достаточной степени оснащены высокоточным оружием большой дальности – крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами.

Кроме того, президент подчеркнул, что Минобороны РФ требуется гораздо больше военно-транспортных самолетов и вертолетов. По этой причине нужно принять меры для наращивания их производства.