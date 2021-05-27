Путин: Российская армия должна быть компактной, но эффективной
Российская армия должна быть компактной, но эффективной. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы России должны быть в достаточной степени оснащены высокоточным оружием большой дальности – крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами.
Кроме того, президент подчеркнул, что Минобороны РФ требуется гораздо больше военно-транспортных самолетов и вертолетов. По этой причине нужно принять меры для наращивания их производства.
А ранее на этой неделе глава государства рассказал, что потенциал ядерной триады России серьезно укрепился. Владимир Путин отметил, что были расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе, за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр", на заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон".
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что вес плановые мероприятия в армии и на флоте в минувшем году были выполнены, несмотря на пандемию COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru