Путин рассказал о стратегическом комплексе «Авангард»
Боевой блок российского стратегического комплекса «Авангард» в полете достигает температуры почти 2 тысяч градусов и при этом управляется, передает «Интерфакс» слова президента РФ Владимира Путина.
Путин напомнил, что температура на поверхности Солнца – 6 тысяч градусов.
В декабре 2020 года Путин сказал, что американская система ПРО — не помеха для новых российских вооружений. По словам российского лидера, США разрабатывают теорию «молниеносного высокоточного удара», то есть удара ядерного оружия по центрам управления. Однако в настоящее время у США нет гиперзвукового оружия, а когда появится, то Россия «уже подготовится».
В конце декабря сообщалось, что российские войска стратегического назначения получили на вооружение уже четыре стратегических ракетных комплекса «Авангард». В Минобороны подтвердили, что гиперзвуковой блок «Авангард» способен разогнаться до 28 Махов (скоростей звука).
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН рассказал, какие российские вооружения способны преодолеть американскую ПРО.
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