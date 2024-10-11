РФ заявила протест Японии в связи учениями с США

Россия заявила посольству Японии в РФ решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению в совместных военных учений с США. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

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В ведомстве напомнили, что маневры планируется провести в октябре-ноябре на территории Японии, в том числе в районах Хоккайдо в непосредственной близости от границ России.

«Японской стороне было указано на категорическую неприемлемость подобной практики... выражено крайнее сожаление в связи с недальновидным игнорированием наших демаршей по данной теме», - указали в МИД РФ.

Отмечается, что российская сторона предупредила посольство Японии «о неизбежных адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России», а также о неуместности любой «озабоченности» Токио по данному поводу.

Ранее нобелевская премия мира за 2024 год присуждена организации из Японии Nihon Hidankyo, которая продвигает идею запрета ядерного оружия по всему миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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