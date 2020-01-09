Путин призвал укрепить статус России как морской державы
В XXI веке Россия не только должна сохранить статус одной из ведущих морских держав, но и укрепить его. Об этом в четверг, 9 января, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он заявил в ходе совещания с руководством военно-морского флота, что ВМФ России – одна из ключевых составляющих обеспечения национальной безопасности.
Путин добавил, что доля современного вооружения на флоте должна составлять 70 процентов в обозримом будущем.
Отметим, что сегодня глава государства находился на борту крейсера «Маршал Устинов», где он наблюдал за учениями Северного и Черноморского флотов. В ходе маневров были запущены ракеты «Кинжал» и «Калибр».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене