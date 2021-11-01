Путин призвал совершенствовать систему обороны из-за активности НАТО

Интенсивность полетов НАТО вблизи российской границы требует совершенствовать систему воздушно-космической обороны, заявил Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, необходимо развивать морскую авиацию, за счет оснащения флота перспективными летательными аппаратами, а также модернизировать имеющиеся системы.

Ранее президент заявил, что первый серийный образец ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в российскую армию.

На совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК российский лидер отметил, что в ближайшие годы в войска дополнительно поставят «более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:МинобороныНАТОВладимир Путин
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