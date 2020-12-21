Путин призвал сосредоточиться на развитии всех составляющих ядерной триады

Президент подчеркнул, что это принципиально важно для обеспечения безопасности страны и сохранения «стратегического паритета в мире».

Путин отметил, что подходы России в военной сфере носят исключительно оборонительный характер, передает РИА ФАН. По его словам, Москва готова продлить договор СНВ, однако ответа от США нет.

