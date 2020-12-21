Путин призвал сосредоточиться на развитии всех составляющих ядерной триады
Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Минобороны поручил сосредоточиться на развитии всех составляющих ядерной триады.
По его словам, необходимо сосредоточиться на поддержании высокой боеготовности ядерных сил, развитии всех составляющих ядерной триады.
Президент подчеркнул, что это принципиально важно для обеспечения безопасности страны и сохранения «стратегического паритета в мире».
Путин отметил, что подходы России в военной сфере носят исключительно оборонительный характер, передает РИА ФАН. По его словам, Москва готова продлить договор СНВ, однако ответа от США нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru