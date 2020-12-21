Путин поручил оперативно реагировать на размещение ракет у границ РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что при размещении иностранных ракет средней и меньшей дальности у границ РФ необходимо в кратчайшие сроки проводить ответные мероприятия, сообщает РИА Новости.

Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны российский лидер отметил важность укрепления потенциала российский сил неядерного сдерживания, в первую очередь, высокоточного оружия.

Путин подчеркнул, что Россия не намерена производить и развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части РФ и других регионах страны. При этом глава государства призвал оперативно реагировать на подобные действия западных стран вблизи российскийх границ.

Также президент назвал «космической» скорость изменений во всех важных для вооруженных сил сферах. При этом, по словам Путина, уровень оснащённости ВС РФ современным оружием гарантирует безопасность страны.

