Путин потребовал активнее использовать преимущества ИИ на фронте

Президент России Владимир Путин призвал активнее использовать искусственный интеллект на фронте.

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Об этом российский лидер заявил на заседании военно-промышленной комиссии.

По словам главы государства, у того, кто скорее освоит технологии искусственного интеллекта в военном плане, будут преимущества на поле боя.

Ранее Путин указал на необходимость изучить вопрос признания использования искусственного интеллекта отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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