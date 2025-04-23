Путин потребовал активнее использовать преимущества ИИ на фронте
23 апреля 202514:53
Президент России Владимир Путин призвал активнее использовать искусственный интеллект на фронте.
Об этом российский лидер заявил на заседании военно-промышленной комиссии.
По словам главы государства, у того, кто скорее освоит технологии искусственного интеллекта в военном плане, будут преимущества на поле боя.
Ранее Путин указал на необходимость изучить вопрос признания использования искусственного интеллекта отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru