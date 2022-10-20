Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области
Президент РФ Владимир Путин протестировал отечественную снайперскую винтовку Драгунова (СВД), сообщает ТАСС.
В ходе проверки подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного круга в Рязанской области глава государства побывал на стрельбище и посмотрел, как идут учебные стрельбы.
Затем российский лидер надел защитные очки и наушники, после чего сам сделал несколько тестовых выстрелов по мишени из положения лёжа.
Ранее Путин опробовал в деле снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru