Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области

В ходе проверки подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного круга в Рязанской области глава государства побывал на стрельбище и посмотрел, как идут учебные стрельбы.

Затем российский лидер надел защитные очки и наушники, после чего сам сделал несколько тестовых выстрелов по мишени из положения лёжа.

Ранее Путин опробовал в деле снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».