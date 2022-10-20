Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области

Президент РФ Владимир Путин протестировал отечественную снайперскую винтовку Драгунова (СВД), сообщает ТАСС.

Пистолетом-пулеметом ППК-20 и винтовкой СВЧ оснастят российскую армию в этом году

В ходе проверки подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного круга в Рязанской области глава государства побывал на стрельбище и посмотрел, как идут учебные стрельбы.

Затем российский лидер надел защитные очки и наушники, после чего сам сделал несколько тестовых выстрелов по мишени из положения лёжа.

Ранее Путин опробовал в деле снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ОружиеСтрельбаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры