Путин поручил провести осенний призыв с использованием электронного реестра
Президент Владимир Путин поручил Министерству обороны осуществлять следующий осенний призыв, используя единый реестр воинского учета и общедоступный реестр повесток. Об этом сообщили в Кремле.
«Осуществлять призыв ... проводимый в октябре – декабре 2024 г., с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" ... и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток», — говорится в перечне поручений главы государства по вопросам призыва на военную службу.
Минобороны следует представить соответствующий доклад до 1 ноября следующего года.
Кроме того, военному ведомству совместно с Минцифры предстоит организовать работу по постановке россиян на учет и снятия с него без явки в военкомат, формированию и направлению электронных повесток, предоставлению автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре документов, информированию о применении временных мер для обеспечения явки по повестке и возможности обжаловать решения, принятые по закону о военной службе.
Ранее в России утвердили изменения в положение о призыве, вводящие новые нормы в связи с цифровизацией воинского учета. В частности, был изменен порядок направления повесток, а постановку и снятие с учета разрешили проводить без посещения военкомата, напоминает «Свободная пресса». Электронные повестки для российских призывников уже начали действовать в тестовом режиме, пишет Ura.ru.
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