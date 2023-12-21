Путин поручил провести осенний призыв с использованием электронного реестра

«Осуществлять призыв ... проводимый в октябре – декабре 2024 г., с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" ... и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток», — говорится в перечне поручений главы государства по вопросам призыва на военную службу.

Минобороны следует представить соответствующий доклад до 1 ноября следующего года.

Кроме того, военному ведомству совместно с Минцифры предстоит организовать работу по постановке россиян на учет и снятия с него без явки в военкомат, формированию и направлению электронных повесток, предоставлению автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре документов, информированию о применении временных мер для обеспечения явки по повестке и возможности обжаловать решения, принятые по закону о военной службе.

Ранее в России утвердили изменения в положение о призыве, вводящие новые нормы в связи с цифровизацией воинского учета. В частности, был изменен порядок направления повесток, а постановку и снятие с учета разрешили проводить без посещения военкомата, напоминает «Свободная пресса». Электронные повестки для российских призывников уже начали действовать в тестовом режиме, пишет Ura.ru.

