Путин пообщался с военными, перешедшими границу Украины в Курской области
Президент РФ Владимир Путин по телефону поговорил с российскими военнослужащими, которые действуют в Курской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он уточнил, что глава государства побеседовал с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые доложили ему о положении и ходе боевых действий.
«Президент поблагодарил весь личный состав подразделений за успешное выполнение задач на территориях вклинения противника в Курской области», — заключил Песков.
Ранее Путин заявил, что бойцы 810-й бригады российской армии пересекли границу с Украиной в Курской области «и вышли на территорию противника», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru