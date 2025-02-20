Путин пообщался с военными, перешедшими границу Украины в Курской области

Он уточнил, что глава государства побеседовал с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые доложили ему о положении и ходе боевых действий.

«Президент поблагодарил весь личный состав подразделений за успешное выполнение задач на территориях вклинения противника в Курской области», — заключил Песков.

Ранее Путин заявил, что бойцы 810-й бригады российской армии пересекли границу с Украиной в Курской области «и вышли на территорию противника», сообщает RT.

