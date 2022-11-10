Выплаты мобилизованным и добровольцам освободили от НДФЛ
Выплаты мобилизованным россиянам, добровольцам и контрактникам, задействованным в спецоперации на Украине, а также членам их семей освободят от подоходного налога. Соответствующие поправки приняла Госдума.
«Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон с поправками в Налоговый кодекс из бюджетного пакета», — сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Кроме того, НДФЛ не будут облагаться суточные командированным в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.
«Помимо этого законопроект освобождает граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей от госпошлины при получении ряда документов — российского паспорта, водительского удостоверения, вида на жительство, регистрационных документов и знаков на транспортные средства — при государственной регистрации юрлиц и ИП на указанных территориях», — указали в Госдуме.
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