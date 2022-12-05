Путин подписал закон о приостановке госслужбы мобилизованных чиновников

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сотрудникам госструктур после подписания контракта на прохождение военной службы, либо заключения контракта на выполнение задач военной операции на Украине в качестве добровольца, либо призыва по мобилизации будет предоставляться приостановка государственной службы.

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Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно закону, за работником сохраняется его должность на протяжении всего периода приостановки госслужбы.

Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации 23 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосслужащиеМобилизация
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