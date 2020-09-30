Путин подписал указ о призыве в армию 128 тысяч человек

В указе отмечается, что с 1 октября по 31 декабря на военную службу будут призваны граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву.

Призыв будет проходить во всех регионах страны. Он будет проводиться с соблюдением всех мер профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщает Ura.ru.

Весенний призыв в армию проходил в России с 1 апреля по 15 июля. Планируется набрать в Вооруженные силы порядка 135 тысяч человек.