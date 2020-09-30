Путин подписал указ о призыве в армию 128 тысяч человек
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре. В нем говорится, что на военную службу будут призваны 128 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В указе отмечается, что с 1 октября по 31 декабря на военную службу будут призваны граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву.
Призыв будет проходить во всех регионах страны. Он будет проводиться с соблюдением всех мер профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщает Ura.ru.
Весенний призыв в армию проходил в России с 1 апреля по 15 июля. Планируется набрать в Вооруженные силы порядка 135 тысяч человек.
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