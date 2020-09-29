Почти 130 тысяч новобранцев уйду в армию в осенний призыв

Около 130 тысяч человек будут отправлены в действующие части Вооруженных сил России в ходе осеннего призыва. Об этом рассказал руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. Он уточнил, что осенний призыв будет организован во всех регионах страны.

В общей сложности армия пополниться 128 тысячами новобранцев. Призыв стартует в четверг, 1 октября. Он будет проводиться с соблюдением мер профилактики коронавируса, учитывая опыт в этом плане, приобретённый во время весеннего призыва в условиях пандемии, отмечает RT.

Военным комиссариатам предоставлен достаточный объём медицинского имущества, в том числе средства индивидуальной защиты и экспресс-теста на коронавирус, подчеркнул Бурдинский.

Весной призывники сначала проходили так называемый барьерный контроль, после чего проходили экспресс-тест. В случае отрицательного результата, новобранцев направляли на медицинский осмотр и дальнейшие этапы подготовки к службе.

Переправка пополнения в части проводилась в отдельных железнодорожных вагонах и отдельными рейсами военно-транспортной и гражданской авиации. На месте был организован двухнедельный каранатин.

