Почти 130 тысяч новобранцев уйду в армию в осенний призыв
Около 130 тысяч человек будут отправлены в действующие части Вооруженных сил России в ходе осеннего призыва. Об этом рассказал руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. Он уточнил, что осенний призыв будет организован во всех регионах страны.
В общей сложности армия пополниться 128 тысячами новобранцев. Призыв стартует в четверг, 1 октября. Он будет проводиться с соблюдением мер профилактики коронавируса, учитывая опыт в этом плане, приобретённый во время весеннего призыва в условиях пандемии, отмечает RT.
Военным комиссариатам предоставлен достаточный объём медицинского имущества, в том числе средства индивидуальной защиты и экспресс-теста на коронавирус, подчеркнул Бурдинский.
Весной призывники сначала проходили так называемый барьерный контроль, после чего проходили экспресс-тест. В случае отрицательного результата, новобранцев направляли на медицинский осмотр и дальнейшие этапы подготовки к службе.
Переправка пополнения в части проводилась в отдельных железнодорожных вагонах и отдельными рейсами военно-транспортной и гражданской авиации. На месте был организован двухнедельный каранатин.
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