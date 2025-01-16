Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы в 2025 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов в 2025 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В соответствии с федеральными законами, граждане, находящиеся в запасе, будут призваны для службы в Вооруженных силах, войсках Национальной гвардии, спасательных подразделениях и других государственных органах.

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Военные сборы являются ежегодным плановым мероприятием. На основании указа президента Министерство обороны разрабатывает соответствующую директиву, которая направляется в региональные военные комиссариаты. После этого гражданам, состоящим в запасе, рассылаются повестки.

Президент подписывает указы о прохождении сборов каждый год. В прошлом году аналогичный указ был подписан в марте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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