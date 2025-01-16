Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы в 2025 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов в 2025 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
В соответствии с федеральными законами, граждане, находящиеся в запасе, будут призваны для службы в Вооруженных силах, войсках Национальной гвардии, спасательных подразделениях и других государственных органах.
Военные сборы являются ежегодным плановым мероприятием. На основании указа президента Министерство обороны разрабатывает соответствующую директиву, которая направляется в региональные военные комиссариаты. После этого гражданам, состоящим в запасе, рассылаются повестки.
Президент подписывает указы о прохождении сборов каждый год. В прошлом году аналогичный указ был подписан в марте, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы в 2025 году
- Французское Нацсобрание отклонило вотум недоверия правительству Байру
- Кандидат на пост главы Минфина США поддержит ужесточение санкций против России
- Рогов: Российская армия вошла в населенный пункт Котлино
- Зеленский пригрозил России после атаки БПЛА во время визита Стармера
- Более 30 человек отравились в санатории Красноярского края
- Три российских полка получили почетное наименование «гвардейский»
- В Telegram появилась фишинг-схема с персонажем «Лягушонок Пепе»
- ВСУ нанесли удар по двум населенным пунктам в Белгородской области
- Савеловский суд продлил арест Блиновской до мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru