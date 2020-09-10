В Кремле пока не признают казачество национальностью
10 сентября 202015:38
Святослав Павлов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос признания казаков отдельной национальностью не стоит на повестке дня руководства страны.
Песков на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» для региональных СМИ напомнил, что в России есть уполномоченный по вопросам казачества, а также Совет при президенте по делам национальностей.
«По всей видимости, если есть такое намерение, то нужно понять, является ли это единодушным порывом», - приводится агентство слова Пескова.
При этом он не исключил, что вопрос о признании казачества национальностью будет поставлен в будущем.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 363 / сут.
Умерли
18 263+128 / сут.
Выздоровели
862 тыс.+5 915 / сут.
- Путин наградил президента РАН орденом «За заслуги перед Отечеством»
- Источник не подтвердил блокировку Кипром «белорусских» санкций ЕС
- Власти Москвы не планируют вновь закрывать экономику города
- В Кремле пока не признают казачество национальностью
- Врач заявил о вспышках COVID-19 в российских регионах
10 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru