В Кремле пока не признают казачество национальностью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос признания казаков отдельной национальностью не стоит на повестке дня руководства страны.

Песков на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» для региональных СМИ напомнил, что в России есть уполномоченный по вопросам казачества, а также Совет при президенте по делам национальностей.

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«По всей видимости, если есть такое намерение, то нужно понять, является ли это единодушным порывом», - приводится агентство слова Пескова.

При этом он не исключил, что вопрос о признании казачества национальностью будет поставлен в будущем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КремльКазаки
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