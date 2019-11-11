Путин обосновал снижение расходов на оборону и безопасность
Президент России Владимир Путин рассказал об общем сокращении расходов на оборону и обеспечение безопасности в стране. На совещании с кабинетом министров глава государства объяснил это объективными причинами – прохождением пика мероприятий по модернизации военного оборудования и техники.
Как подчеркнул Путин, сокращение расходов по данному направлению не связано с его недооценкой.
По словам президента, созданы необходимые производственные мощности, на оборонных предприятиях работают высококвалифицированные коллективы, передает RT.
Учитывая все обстоятельства, Владимир Путин распорядился представить чёткие и понятные предложения по расширению участия предприятий оборонного комплекса в выполнении национальных проектов.
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