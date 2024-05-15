Путин: Необходимо сконцентрировать ресурсы для развития ОПК

Для развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) следует сконцентрировать финансовые и административные ресурсы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На совещании по вопросам ОПК он указал, что это необходимо для достижения поставленных задач.

«Те средства, они не малые, которые выделяются на цели развития военной организации государства, должны быть использованы самым эффективным образом», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны связано с возросшими расходами на оборону и безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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