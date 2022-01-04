Путин встретился с главой корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Глава государства отметил, что за 20 лет с момента создания корпорации не только удалось сохранить базовые предприятия, но и развить их.

Обносов, в свою очередь, рассказал российскому лидеру о деятельности и основных успехах КТРВ, и сообщил, что основная ниша корпорации – авиационные средства поражения, а также морское оружие.

«Сегодня мы объединяем 38 предприятий, 55 тысяч человек. Корпорации удалось, на мой взгляд, вытянуть достаточно много слабых предприятий. Сегодня средняя зарплата по корпорации в целом – 65 тысяч», - добавил глава КТРВ.

Ранее Обносов заявил, что в России началось серийное производство корректируемых авиационных бомб (серия КАБ) калибров 250, 500 и 1500 кг, сообщает RT.