Путин встретился с главой корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с гендиректором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борисом Обносовым, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что за 20 лет с момента создания корпорации не только удалось сохранить базовые предприятия, но и развить их.
Обносов, в свою очередь, рассказал российскому лидеру о деятельности и основных успехах КТРВ, и сообщил, что основная ниша корпорации – авиационные средства поражения, а также морское оружие.
«Сегодня мы объединяем 38 предприятий, 55 тысяч человек. Корпорации удалось, на мой взгляд, вытянуть достаточно много слабых предприятий. Сегодня средняя зарплата по корпорации в целом – 65 тысяч», - добавил глава КТРВ.
Ранее Обносов заявил, что в России началось серийное производство корректируемых авиационных бомб (серия КАБ) калибров 250, 500 и 1500 кг, сообщает RT.
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