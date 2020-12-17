Путин назвал самые убийственные виды российских вооружений

Президент России Владимир Путин рассказал, как идет работа над новыми видами вооружения.



«Мы на правильном пути, работаем. По всем видам оружия, о котором я говорил два года назад в послании Федеральному собранию, работа идет. Некоторые уже стоят на вооружении. Я не вижу ни одного проблемного вопроса, который бы говорил, что мы что-то из запланированного не сделаем», - отметил глава государства.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

