Путин назвал самые убийственные виды российских вооружений
Президент России Владимир Путин рассказал, как идет работа над новыми видами вооружения.
«Мы на правильном пути, работаем. По всем видам оружия, о котором я говорил два года назад в послании Федеральному собранию, работа идет. Некоторые уже стоят на вооружении. Я не вижу ни одного проблемного вопроса, который бы говорил, что мы что-то из запланированного не сделаем», - отметил глава государства.
Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.
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