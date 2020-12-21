Путин назвал долю современной техники в российской армии

К середине декабря нынешнего года доля современных вооружений и техники в российской армии составила более 70%, в ядерных силах - 86%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии Минобороны РФ.

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Российский лидер отметил, что это гарантированно обеспечивает безопасность страны.

По словам Путина, темпы изменения вооружений он бы не стал сравнивать с «Формулой-1». Он подчеркнул, что переоснащение происходит с космической скоростью, передает телеканал «360».


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ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВладимир Путин
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