Путин назвал долю современной техники в российской армии
К середине декабря нынешнего года доля современных вооружений и техники в российской армии составила более 70%, в ядерных силах - 86%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии Минобороны РФ.
Российский лидер отметил, что это гарантированно обеспечивает безопасность страны.
По словам Путина, темпы изменения вооружений он бы не стал сравнивать с «Формулой-1». Он подчеркнул, что переоснащение происходит с космической скоростью, передает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru