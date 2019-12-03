Путин назвал долю современного вооружения в ВМФ

Глава государства добавил, что Россия продолжит модернизировать свои военно-морские силы, делая флот «современным, океанским, высокоэффективным», передает RT.

Владимир Путин также отметил, что в текущем году российский флот получит 480 основных образцов вооружения и техники. В их числе две субмарины, 23 надводных корабля и судна обеспечения, 3 воздушных судна, 4 береговых ракетных комплекса и около 400 единиц торпедного и ракетного оружия.

Ранее Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время тоже составляет 68 процентов.

