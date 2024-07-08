Путин назначил нового прокурора Объединенной группировки войск
Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск. Соответствующий указ представлен на официальном портале правовой информации.
Также указом президента военным прокурором Черноморского флота назначен Олег Окороков, а военным прокурором Северного флота - Игорь Купреев.
Ранее издания РБК со ссылкой на источники сообщило, что адмирал Владимир Касатонов назначен начальником главного штаба Военно-морского флота РФ.
При этом вице-адмирал Владимир Воробьёв, покинувший данный пост, был назначен заместителем главнокомандующего ВМФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru